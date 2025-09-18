Private equity, Gervasoni (AIFI): investimenti trainati da buy-out e infrastrutture, male l'expansion

(Teleborsa) - "La raccolta soffre e gli investimenti tengono
, così come i disinvestimenti". È il riassunto di Anna Gervasoni, Direttore Generale di AIFI
, dei dati del primo semestre
del mercato italiano del private equity e venture capital.
"La raccolta dei fondi italiani è il dato peggiore
, perchè è calata parecchio ed è un problema grosso, anche perchè in valore assoluto non arriviamo a 2 miliardi di euro - ha detto durante la presentazione dei dati
di AIFI e PwC - C'è da dire che non hanno fatto raccolta alcuni fondi grandi - che magari la fanno ogni 2-3 anni - mentre nel 2024 era stata alta perché si era concentrata quella di alcuni grandi operatori".
"L'investimento invece è andato bene
, ricordando che soprattutto nel private equity c'è una certa ciclicità e nel primo semestre si fa un po' meno, mentre a luglio si fanno vari closing perché ci sono i bilanci aggiornati - ha spiegato - È comunque andato bene nel primo semestre per numero e ammontare".
Gervasoni ha evidenziato che operatori "domestici e internazionali convivono molto bene
nel nostro mercato, hanno lavorato bene e tanto nel primo semestre. I volumi sono fatti da tre quarti dagli internazionali perché sono più grossi, mentre per numero è andato bene sia da italiani che internazionali, con i primi che fanno più operazioni e più piccole. Questo evidenzia la necessità della convivenza di operatori diversi".
"Il mercato è trainato da Buy Out e infrastrutture
(con poche operazioni ma molto grandi), mentre l'expansion è troppo piccola e l'early stage ha valori interessanti anche se piccolo - ha spiegato - Quello dell'expansion è un problema grosso, perché servono tanto gli aumenti di capitale e gli investimenti successivi. Invece l'expansion è un'attività preziosa ma continua a calare per valore, nonostante il numero delle operazioni sia cresciuto. Ci sono tante operazioni ma piccole, quando invece è un segmento che ha bisogno di tanta promozione e tanta attività. È un segmento che deve essere nuovamente rivitalizzato".