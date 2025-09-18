ProSiebenSat, si liberano due posti per rappresentanti MFE nel Supervisory Board

(Teleborsa) - Klára Brachtlová e Christoph Mainusch
, membri del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media
, hanno deciso di dimettersi
dal loro incarico con decorrenza dal 18 settembre 2025 a seguito della conclusione dell'OPA di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A
e MFE B
), che ora è l'azionista di maggioranza con una partecipazione del 75,61% del capitale sociale.
Klara Brachtlová è una rappresentante di PPF
ed è membro del Consiglio di Sorveglianza dal 2023. Ora che PPF ha venduto le sue azioni ProSiebenSat.1 a MFE nell'ambito dell'offerta di MFE, Brachtlová si è dimessa dal suo incarico. Christoph Mainusch è membro indipendente
del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 dal 2024. Lascerà ora il suo incarico, lasciando il suo posto a una rappresentanza proporzionale di MFE dopo la conclusione dell'OPA.
ProSiebenSat.1 intende presentare a breve domanda di nomina per due nuovi membri, si legge in una nota. ProSiebenSat.1 intende riflettere adeguatamente la nuova struttura azionaria
, con MFE come chiaro azionista di maggioranza.