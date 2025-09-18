ProSiebenSat, si liberano due posti per rappresentanti MFE nel Supervisory Board

ProSiebenSat.1 Media

(Teleborsa) -, membri del Consiglio di Sorveglianza di, hannodal loro incarico con decorrenza dal 18 settembre 2025 a seguito della conclusione dell'OPA di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che oggi scambia con), che ora è l'azionista di maggioranza con una partecipazione del 75,61% del capitale sociale.Klara Brachtlová è unaed è membro del Consiglio di Sorveglianza dal 2023. Ora che PPF ha venduto le sue azioni ProSiebenSat.1 a MFE nell'ambito dell'offerta di MFE, Brachtlová si è dimessa dal suo incarico. Christoph Mainusch èdel Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 dal 2024. Lascerà ora il suo incarico, lasciando il suo posto a una rappresentanza proporzionale di MFE dopo la conclusione dell'OPA.ProSiebenSat.1 intende presentare a breve domanda di nomina per due nuovi membri, si legge in una nota. ProSiebenSat.1 intende, con MFE come chiaro azionista di maggioranza.