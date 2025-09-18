Recordati, Luigi La Corte si dimette da ruolo di Group CFO

(Teleborsa) - Luigi La Corte
, attuale Group CFO e membro del Cda di Recordati
, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di Group CFO
per motivi personali e per intraprendere un nuovo capitolo professionale. Lascerà la Società a fine anno
, pur mantenendo la propria carica nel Cda di Recordati.
La Società ha un’ampia rosa di candidati, interni ed esterni
, per il ruolo di CFO e comunicherà la nomina del successore a tempo debito.
In considerazione dell’impegno a permanere nel ruolo fino
al termine dell'anno e a fronte di uno specifico obbligo di non concorrenza
della durata di 6 mesi, il Consiglio ha approvato di corrispondere a La Corte l'importo lordo di 360.000 euro
, in aggiunta a quanto dovuto ai sensi di legge, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
Quanto alla componente variabile di lungo termine
del suo pacchetto retributivo, come previsto dalla Politica sulla Remunerazione, il Consiglio ha approvato che La Corte manterrà il diritto di ricevere
, alle condizioni previste dal relativo Piano di Performance Shares 2023-2025, le performance shares
già assegnate dal Consiglio e non ancora maturate oltre a mantenere il diritto di esercitare
le stock options
già maturate, assegnate sulla base del Piano di Stock Option 2021-2023, fino alla loro scadenza.
Ad oggi La Corte detiene 20.650 azioni ordinarie Recordati.