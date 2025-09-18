Recordati, Luigi La Corte si dimette da ruolo di Group CFO

Recordati

(Teleborsa) -, attuale Group CFO e membro del Cda di, ha rassegnato leper motivi personali e per intraprendere un nuovo capitolo professionale. Lascerà la Società a, pur mantenendo la propria carica nel Cda di Recordati.La Società ha un’, per il ruolo di CFO e comunicherà la nomina del successore a tempo debito.In considerazione dell’al termine dell'anno e a fronte di uno specificodella durata di 6 mesi, il Consiglio ha approvato di corrispondere a La Corte l', in aggiunta a quanto dovuto ai sensi di legge, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.Quanto alladel suo pacchetto retributivo, come previsto dalla Politica sulla Remunerazione, il Consiglio ha approvato che La Corte manterrà il diritto di, alle condizioni previste dal relativo Piano di Performance Shares 2023-2025, legià assegnate dal Consiglio e non ancora maturate oltre a mantenere il diritto dilegià maturate, assegnate sulla base del Piano di Stock Option 2021-2023, fino alla loro scadenza.Ad oggi La Corte detiene 20.650 azioni ordinarie Recordati.