Siav, Ok del Cda a bon non convertibile di massimi 2 milioni riservato a investitore istituzionale

(Teleborsa) - Il Cda di Siav, società attiva nel settore dell’Enterprise Content Management, ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario
, denominato “SIAV S.p.A. Società Benefit – ISIN IT0005669947 – Tasso VAR + 2,75% 2025-2032” non convertibile
, per un importo massimo di 2 milioni di euro riservato ad un unico investitore
.
La provvista finanziaria rinveniente da tale finanziamento è finalizzata a concludere operazioni di finanza straordinaria
strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato e le linee di crescita programmata dal management.
La sottoscrizione dell’intera emissione, suddivisa in venti titoli obbligazionari non frazionabili da 100.000 euro ciascuno, è riservata integralmente ed esclusivamente ad un unico sottoscrittore istituzionale italiano
e la data di emissione è prevista entro il 10 ottobre 2025
.
Le obbligazioni saranno disciplinate dal diritto italiano, non saranno destinate al sistema di negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan
, ma saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli.
Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio e degli eventi di default, questi ultimi tipici per contratti di questo tipo, il rimborso delle obbligazioni avverrà in base ad un piano di ammortamento a quota di capitale costante
(all’italiana) con pagamenti semestrali
, una volta decorso il periodo di preammortamento pari a 24 mesi dalla data di emissione. Il tasso del finanziamento sarà pari ad Euribor 6M + 275 bps
.