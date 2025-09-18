Milano 17:35
Siav, Ok del Cda a bon non convertibile di massimi 2 milioni riservato a investitore istituzionale
(Teleborsa) - Il Cda di Siav, società attiva nel settore dell’Enterprise Content Management, ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario, denominato “SIAV S.p.A. Società Benefit – ISIN IT0005669947 – Tasso VAR + 2,75% 2025-2032” non convertibile, per un importo massimo di 2 milioni di euro riservato ad un unico investitore.

La provvista finanziaria rinveniente da tale finanziamento è finalizzata a concludere operazioni di finanza straordinaria strategiche per lo sviluppo del business, in linea con le opportunità di mercato e le linee di crescita programmata dal management.

La sottoscrizione dell’intera emissione, suddivisa in venti titoli obbligazionari non frazionabili da 100.000 euro ciascuno, è riservata integralmente ed esclusivamente ad un unico sottoscrittore istituzionale italiano e la data di emissione è prevista entro il 10 ottobre 2025.

Le obbligazioni saranno disciplinate dal diritto italiano, non saranno destinate al sistema di negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, ma saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli.

Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, volontario o obbligatorio e degli eventi di default, questi ultimi tipici per contratti di questo tipo, il rimborso delle obbligazioni avverrà in base ad un piano di ammortamento a quota di capitale costante (all’italiana) con pagamenti semestrali, una volta decorso il periodo di preammortamento pari a 24 mesi dalla data di emissione. Il tasso del finanziamento sarà pari ad Euribor 6M + 275 bps.
