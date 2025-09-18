Milano 17:35
Economia
Trasporti, trilaterale di Salvini con Hanke e Tzitzikostas
(Teleborsa) - Trilaterale al Plessi Museum al Brennero tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, il Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo Sostenibili Apostolos Tzitzikostas e il Ministro federale per l'innovazione, la mobilità e le infrastrutture della Repubblica d'Austria Peter Hanke.

È stata l’occasione per fare il punto sui dossier di interesse comune nel giorno del decisivo passo in avanti del tunnel del Brennero. In particolare, è stato affrontato il tema dei divieti austriaci alla circolazione lungo l’asse stradale.

Salvini ha ribadito la necessità di assicurare il massimo rispetto delle regole europee, nella consapevolezza che il dialogo può ripartire solo dopo concreti segnali da parte di Vienna.
