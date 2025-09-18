Trasporti, trilaterale di Salvini con Hanke e Tzitzikostas

(Teleborsa) - Trilaterale al Plessi Museum al Brennero
tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini
, il Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo Sostenibili Apostolos Tzitzikostas
e il Ministro federale per l'innovazione, la mobilità e le infrastrutture della Repubblica d'Austria Peter Hanke
.
È stata l’occasione per fare il punto sui dossier di interesse comune
nel giorno del decisivo passo in avanti del tunnel del Brennero. In particolare, è stato affrontato il tema dei divieti austriaci alla circolazione
lungo l’asse stradale.
Salvini ha ribadito la necessità di assicurare il massimo rispetto delle regole europee
, nella consapevolezza che il dialogo può ripartire solo dopo concreti segnali da parte di Vienna.