USA, richieste settimanali sussidi disoccupazione calano a 231 mila unità

(Teleborsa) - Calano più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA
. Nella settimana conclusasi il 13 settembre, i "claims" sono risultati pari a 231 mila unità, in calo di 33.000 unità
rispetto alle 264 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 263mila) e rispetto alle 241 mila unità attese
.
La media delle ultime quattro settimane
- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 240.000 unità, in calo di 750 unità
rispetto nella settimana precedente (240.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.
Infine, nella settimana il 6 settembre, le richieste continuative
di sussidio si sono attestate a 1.920.000, in calo di 7.000 unità
rispetto a 1.927.000 (rivisto da un preliminare di 1.939.000) della settimana precedente e inferiore a 1.950.000 atteso
