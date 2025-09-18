Milano 15:26
42.068 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:26
9.220 +0,13%
Francoforte 15:26
23.590 +0,99%

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 12 settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 12 settembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 12 settembre su base settimanale (WoW) 231K unità, in calo rispetto al precedente 264K unità (la previsione era 241K unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```