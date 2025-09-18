Milano
15:26
42.068
+0,27%
Nasdaq
17-set
24.224
0,00%
Dow Jones
17-set
46.018
0,00%
Londra
15:26
9.220
+0,13%
Francoforte
15:26
23.590
+0,99%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 15.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 12 settembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 12 settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
18 settembre 2025 - 14.35
USA,
Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 12 settembre su base settimanale (WoW) 231K unità
, in calo rispetto al precedente 264K unità (la previsione era 241K unità).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 5 settembre
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 15 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 22 agosto
Altre notizie
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 12 settembre
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 5 settembre
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 29 agosto
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 22 agosto
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 15 agosto
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 12 settembre
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto