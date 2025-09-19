Milano 10:54
Il Nikkei 225 passa di mano a 45.015,68 punti

Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,64% alle 08:20
Tokyo tratta in ribasso dello 0,64% alle 08:20 e si muove appena sotto la parità a 45.015,68 punti.
