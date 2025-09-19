FS e Italferr: ruolo chiave nel progetto europeo Rail Baltica

(Teleborsa) - Ulteriore importante traguardo internazionale per il. Firmato ail più grandeche avrà un ruolo da protagonista, in partnership ad altre aziende estere, nell’ambito del progetto, un’infrastruttura prioritaria e strategica per l’Unione Europea che si estenderà perinteressando cinque Paesi:. Il valore complessivo delLa linea si svilupperà da, dove è previsto un futuro collegamento sottomarino fino a Helsinki. La società di ingegneria del Gruppo FS avrà iloltre ad avere cura della direzione lavori per la realizzazione della nuova linea alta velocità in Lettonia, 230 km a doppio binario.Il contratto firmato con il(Gruppo Cobra & Grupo Elecnor) rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo infrastrutturale della, con impatti significativi in termini di. Attesi benefici anche per l’impatto economico e occupazionale con la creazione di circa 13mila posti di lavoro durante la fase di realizzazione. Il progetto contribuirà alla, stimolando lo sviluppo urbano, il turismo e nuove opportunità commerciali. Previste inoltre una riduzione stimata del 30-40% del traffico pesante su strada e un risparmio di 7,1 miliardi di euro.Rail Baltica è uno dei, destinato a trasformare radicalmente la mobilità nella regione. L’avvio dei lavori di elettrificazione segna l’inizio di una nuova fase operativa per Rail Baltica, che si prepara a diventare un asse ferroviario ad alta velocità, efficiente e integrato nel cuore dell’Europa.