Lennar paga dazio con la trimestrale deludente

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Lennar Corporation
con una flessione dell'1,90% sui valori precedenti, dopo aver annunciato un terzo trimestre negativo
con il calo del prezzo di vendita delle case.
Lo scenario su base settimanale del costruttore statunitense di case
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Lennar Corporation
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 132,4 USD, con il supporto più immediato individuato in area 126,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 123,1.