Mundys, Fitch alza rating a BB+ con outlook “stabile”, migliora anche rating del Gruppo a BBB-

(Teleborsa) - L’agenzia di rating Fitch ha alzato il rating delle obbligazioni di Mundys da BB a BB+, outlook “stabile”.

L’agenzia considera il rating BB+ delle obbligazioni di Mundys un notch sotto il rating consolidato di Gruppo, ora a BBB-, per via della subordinazione strutturale.

Secondo l'agenzia, "l’upgrade del rating di Mundys riflette la solida performance operativa del portafoglio di asset diversificato del Gruppo nel 2023 e nel 2024, che ha portato a un miglioramento del suo profilo di leva finanziaria".

Ciò sottolinea "la capacità del Gruppo di raggiungere i propri obiettivi strategici – come l’estensione della vita media ponderata del portafoglio – portando avanti al tempo stesso il processo di riduzione dell’indebitamento. Mundys rimane attiva nelle acquisizioni, principalmente tramite la sua controllata Abertis, ed è sostenuta da un flusso di dividendi sempre più diversificato".
