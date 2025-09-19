Milano 12:09
OVS, downgrade a Hold da Equita dopo ottima performance del titolo

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Equita ha migliorato a 4,40 euro per azione (+5%) il target price su OVS, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, tagliando la raccomandazione a "Hold" da "Buy", considerando l'ottima performance del titolo (+89% abs. e +53% rel. dall'ultimo upgrade), un upside contenuto sul nuovo fair value e una visibilità sulle vendite dell'intero anno limitata dal confronto più difficile nel secondo semestre.

I principali spunti dalla call sono stati: il calo delle vendite di Upim del primo semestre legato al confronto molto difficile. Buoni risultati dei nuovi negozi che destinano un 20% della superficie a brand di terzi; la crescita delle inventories nel primo semestre riflette il pieno impatto di Suez (iniziato nel primo semestre 2024). Queste extra inventories si tradurranno in un equivalente rilascio di cassa quando la situazione dovesse normalizzarsi; proseguono le interlocuzioni su Kasanova, target interessante per OVS - a condizione di un sostanziale alleggerimento del debito - per l’eccellente network di locations; gross margin primo semestre sostenuto, oltre che da Goldenpoint, dal lancio di Les Copains (ottime vendite con price point più elevato e beneficio da prima collezione), minore mark-down a luglio, buone condizioni di acquisto.
