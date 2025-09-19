Milano 9:06
42.370 +0,15%
Nasdaq 18-set
24.455 0,00%
Dow Jones 18-set
46.142 +0,27%
Londra 9:07
9.220 -0,09%
23.695 +0,09%

Pattern debutta sul Nasdaq con una capitalizzazione di 2,5 miliardi di dollari

Finanza, IPO
Pattern debutta sul Nasdaq con una capitalizzazione di 2,5 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Pattern Group, società statunitense attiva nell'accelerazione dei marchi sui marketplace globali di e-commerce sfruttando tecnologie proprietarie e intelligenza artificiale, ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO) a 14 dollari per azione (a metà della forchetta individuata in precedenza).

L'offerta consiste in 10.714.286 azioni ordinarie di Serie A offerte da Pattern e 10.714.286 azioni ordinarie di Serie A offerte dagli azionisti esistenti. La raccolta totale è stata di circa 300 milioni di dollari e la valutazione ottenuta è stata di 2,5 miliardi di dollari.

Inoltre, alcuni azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a un massimo di ulteriori 3.214.285 azioni ordinarie di Serie A di Pattern al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.

Le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq oggi, il 19 settembre 2025, con il simbolo "PTRN".
Condividi
```