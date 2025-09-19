Milano 12:09
Risparmio gestito, a luglio i fondi aperti hanno raccolto 1,66 miliardi

(Teleborsa) - Secondo i dati provvisori della mappa mensile del risparmio gestito luglio 2025, Assogestioni stima un patrimonio pari a 2.559 miliardi euro, sostenuto da un effetto mercato di +0,7%. Dalle letture preliminari emerge anche una raccolta provvisoria di +5,53 miliardi nel mese.

Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi dell’Associazione, i nuovi afflussi confluiti nei fondi aperti nel mese in esame sono stati pari a +1,66 miliardi di euro. Nel dettaglio, gli obbligazionari hanno attratto +1,98 miliardi, dato che porta la raccolta da inizio anno a +14,49 miliardi per la categoria. Azionari e bilanciati hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 657 e 315 milioni di euro.

Infine, le gestioni di portafoglio a luglio hanno raccolto 3,63 miliardi, di cui un miliardo è confluito nelle gestioni retail e 2,62 miliardi in quelle istituzionali.
