Triboo, assemblea approva bilancio 2024 e nomina nuovo CdA

Triboo

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di, Gruppo attivo nel settore digitale, ha approvato all’unanimità, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 6 agosto 2025. La Società chiude l’esercizio con ricavi pari a 3,4 milioni di euro, una perdita pari a 8 milioni di euro e con un patrimonio netto pari a 14,7 milioni di euro.Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, chiuso con ricavi pari a 64,9 milioni di euro, patrimonio netto consolidato pari a 19,1 milioni di euro, oltre che EBITDA consolidato pari a 6,2 milioni di euro e una perdita netta consolidata pari a 11,2 milioni di euro.L’Assemblea hadi Triboo: stabilendo in n.del Consiglio di Amministrazione; determinando che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025; nominando i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Riccardo Maria Monti, Giulio Corno, Ramona Corti, Cristina Mollis, Vincenzo Polidoro, Bernardo Bellomi, Dania Ferrari; determinando i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in complessivi 128.000 euro annui (salvo gli ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione).Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati, titolare del 57,00% del capitale sociale, che in sede di votazione ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dal capitale rappresentato in Assemblea.L’Assemblea ha nominato quale presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Maria Monti, all’unanimità.