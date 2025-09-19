UE autorizza acquisizione di Uvex Group da parte di Warburg Pincus

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Uvex Group con sede in Germania da parte di Warburg Pincus con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e prodotti di sicurezza, principalmente per lo sport.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.