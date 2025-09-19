UE autorizza acquisizione di Uvex Group da parte di Warburg Pincus

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Uvex Group con sede in Germania da parte di Warburg Pincus con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la produzione e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e prodotti di sicurezza, principalmente per lo sport.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza
, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.