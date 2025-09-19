Vodafone acquista asset di Telekom Romania per 30 milioni di euro

ING

(Teleborsa) -hanno stipulato accordi vincolanti con Hellenic Telecommunications Organization (OTE) per l', Telekom Romania Mobile Communications (TKRM). Vodafone acquisirà TKRM e la sua base clienti postpagata per 30 milioni di euro (al lordo delle consuete rettifiche di chiusura), mentre Digi ha accettato di acquisire la sua attività di clienti prepagati. Entrambe le società otterranno inoltre spettro e torri aggiuntive nell'ambito dell'operazione."Questa operazione rafforza la nostra posizione in Romania, a- ha commentatodi Vodafone - Supporta la nostra strategia di costruzione di posizioni solide nei mercati in crescita, che ci consente di investire nelle reti di alta qualità su cui fanno affidamento i nostri clienti".L'annuncio odierno conclude l'implementazione con successo del Memorandum d'Intesa firmato tra le parti nell'. Il completamento dell'operazione è previsto per l'inizio di ottobre 2025.Separatamente, Vodafone ha annunciato ladel Gruppo a partire dal 1° gennaio 2026. Ruth entrerà inizialmente in Vodafone come Chief HR Officer designato il 1° novembre 2025. Succederà a Leanne Wood che, come annunciato il 10 settembre 2025, si dimetterà per intraprendere un'altra carriera.McGill vanta. Entra in Vodafone da, dove ha ricoperto negli ultimi cinque anni il ruolo di Chief HR Officer. Prima di entrare in ING, ha ricoperto diverse posizioni senior in ambito HR pressoper un periodo di 10 anni. All'inizio della sua carriera, ha ricoperto posizioni nel settore delle risorse umane presso Norton Healthcare e