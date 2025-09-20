Fitch alza rating dell'Italia a BBB+. Meloni: "Percorso giusto. No slogan ma risultati"



Le valutazioni di Fitch

(Teleborsa) -a medio-lungo terminee quello a, confermando un. La promozione - spiega l'agenzia di rating - riflette una maggiore fiducia nelladell'Italia, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un fortefiscali a breve e medio termine nell'ambito delle nuove regole europee. Inoltre, il, il continuoe lamigliorano ulteriormente gli indicatori di credito dell'Italia, attenuando i rischi derivanti dal debito pubblico ancora elevato e dalle crescenti sfide esterne.Secondo l'agenzia, l'attuale quadro politico e ilda parte dell'Italia, con il nuovo processo diche funge da importante ancoraggio per sostenere la, in netto contrasto con il recente passato, quando l'Italia ha sofferto di inversioni di rotta e instabilità politica, che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi.La Presidente del Consiglioha commentato con grande soddisfazione il giudizio dell'agenzia, sottolineando che è "la conferma che il. ed un "chiarointernazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti". "responsabilità nelle scelte di bilancio,grazie all: questi", ha sottolineato la Premier, aggiungendo "siamo consapevoli delle sfide che ci attendono — crescita, debito, sostenibilità — ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie"."Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato.", ha aggiunto il ministro dell’Economia., mentre il vicepremier Matteo Salvini si è detto "orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro dell’Economia per il bene degli italiani".Fitch prevede una, supportata da miglioramenti strutturali sul fronte delle entrate e da un rigoroso controllo della spesa. "Prevediamo un(rispetto all'obiettivo ufficiale del 3,3%), a dimostrazione di una solida performance del gettito fiscale, in linea con l'ampliamento della base imponibile (grazie al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro) e l'aumento del rispetto degli obblighi fiscali. È probabile che il governo continui ad attuare, ma èdi bilancio. Misure simili sono state attuate nel 2024 e nel 2025, ma i risultati di bilancio continuano a superare gli obiettivi".L'agenzia ricorda inoltre che "le autorità rimangono, con l'obiettivo di ridurre il, sostanzialmente in linea con le nostre previsioni. Laè sulla buona strada per raggiungere il, ma ciò è dovuto principalmente ad una riclassificazione. Prevediamo solo una spesa aggiuntiva limitata per la difesa nel 2026-2027 (meno di 0,1 punti percentuali all'anno). Nel complesso, prevediamo che il rapporto spesa/PIL scenderà al 49% nel medio termine, in linea con i livelli pre-pandemia"."L'Italia - sottolinea - è sulla buona strada per raggiungerenell'ambito della Procedura per i disavanzi eccessivi. Il suo Piano di bilancio strutturale a medio termine (MTSFP) settennale prevede un consolidamento continuo, con un(da uno 0,7% previsto per quest'anno), sostenuto dall'attuazione delle riforme".Fitch rileva chepercentuali nel periodo 2020-2024,(e in contrasto con molti altri paesi dell'eurozona). "Prevediamo che il debitomodestamente dal 135,3% del PIL nel 2024, riflettendo. Prevediamo che il rapporto debito/PIL inizierà a diminuire di circa 1 punto percentuale all'anno (al 134% entro il 2030) con il graduale dissiparsi di questi effetti, riflettendo avanzi primari sostenuti e una modesta crescita nominale (prossima al 3%).Per l'Italia, l'agenzia prevede, che accelererà fino a. La domanda interna, in particolare gli, saranno una breve termine, compensando la. Gli indicatori del mercato del lavoro italiano continuano a migliorare, con una disoccupazione ora costantemente al di sotto della media dell'eurozona e una crescente partecipazione. Ciò sosterrà il reddito delle famiglie e potrebbe contribuire a un aumento della spesa. Prevediamonel raggiungimento degli obiettivi e delle tappe del, sebbene ravvisiamo alcuni rischi legati all'assorbimento (in particolare nel 2026, l'ultimo anno del programma).Quanto alle banche, l'agenzia di rating rileva che i "creditizi complessivi del sistema bancario, sostenuti da una, dae da parametri di. Ciò supporta la resilienza alle sfide esterne. Il rapporto tra crediti deteriorati e totale crediti era del 2,8% a fine 2024, un livello storicamente basso, mentre la redditività è rimasta solida nonostante i tassi di interesse più bassi, riflettendo la diversificazione e la ripresa della domanda di credito. La crescita dei prestiti alle famiglie sta accelerando e i prestiti alle imprese hanno finalmente recuperato, sostenendo le prospettive del settore".