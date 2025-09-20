Fitch alza rating dell'Italia a BBB+. Meloni: "Percorso giusto. No slogan ma risultati"

(Teleborsa) - Fitch ha alzato il rating
a medio-lungo termine dell'Italia a "BBB+" da "BBB"
e quello a breve termine a "F1" da "F2"
, confermando un outlook stabile
. La promozione - spiega l'agenzia di rating - riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale
dell'Italia, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi
fiscali a breve e medio termine nell'ambito delle nuove regole europee. Inoltre, il contesto politico stabile
, il continuo slancio riformista
e la riduzione degli squilibri esterni
migliorano ulteriormente gli indicatori di credito dell'Italia, attenuando i rischi derivanti dal debito pubblico ancora elevato e dalle crescenti sfide esterne.
Secondo l'agenzia, l'attuale quadro politico e il contesto politico stabile favoriscono il raggiungimento degli obiettivi
da parte dell'Italia, con il nuovo processo di pianificazione pluriennale
che funge da importante ancoraggio per sostenere la prudenza fiscale
, in netto contrasto con il recente passato, quando l'Italia ha sofferto di inversioni di rotta e instabilità politica, che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi.
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
ha commentato con grande soddisfazione il giudizio dell'agenzia, sottolineando che è "la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto
. ed un "chiaro segnale di fiducia dai mercati
internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti". "Conti in ordine,
responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza
grazie all’aumento dell’occupazione
: questi non sono slogan, ma risultati concreti
", ha sottolineato la Premier, aggiungendo "siamo consapevoli delle sfide che ci attendono — crescita, debito, sostenibilità — ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie".
"Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l Italia sulla giusta strada
", ha aggiunto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti
., mentre il vicepremier Matteo Salvini si è detto "orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro dell’Economia per il bene degli italiani".
Le valutazioni di Fitch
Fitch prevede una continua e graduale riduzione del deficit nel 2025-2027
, supportata da miglioramenti strutturali sul fronte delle entrate e da un rigoroso controllo della spesa. "Prevediamo un deficit del 3,1% del PIL quest'anno
(rispetto all'obiettivo ufficiale del 3,3%), a dimostrazione di una solida performance del gettito fiscale, in linea con l'ampliamento della base imponibile (grazie al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro) e l'aumento del rispetto degli obblighi fiscali. È probabile che il governo continui ad attuare modeste misure di sgravio fiscale
, ma è improbabile che ciò comprometta gli obiettivi
di bilancio. Misure simili sono state attuate nel 2024 e nel 2025, ma i risultati di bilancio continuano a superare gli obiettivi".
L'agenzia ricorda inoltre che "le autorità rimangono impegnate a limitare la spesa
, con l'obiettivo di ridurre il deficit al 2,6% nel 2027 e al di sotto del 2% entro il 2029
, sostanzialmente in linea con le nostre previsioni. La spesa per la Difesa
è sulla buona strada per raggiungere il 2% del PIL nel 2025
, ma ciò è dovuto principalmente ad una riclassificazione. Prevediamo solo una spesa aggiuntiva limitata per la difesa nel 2026-2027 (meno di 0,1 punti percentuali all'anno). Nel complesso, prevediamo che il rapporto spesa/PIL scenderà al 49% nel medio termine, in linea con i livelli pre-pandemia".
"L'Italia - sottolinea - è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di crescita della spesa netta per il 2025 (1,3%)
e ridurre il deficit strutturale di almeno lo 0,5%
nell'ambito della Procedura per i disavanzi eccessivi. Il suo Piano di bilancio strutturale a medio termine (MTSFP) settennale prevede un consolidamento continuo, con un avanzo primario in aumento al 2,4% nel 2029
(da uno 0,7% previsto per quest'anno), sostenuto dall'attuazione delle riforme".
Fitch rileva che il debito italiano è diminuito di oltre 20 punti
percentuali nel periodo 2020-2024, tornando ai livelli pre-pandemici più rapidamente del previsto
(e in contrasto con molti altri paesi dell'eurozona). "Prevediamo che il debito aumenterà
modestamente dal 135,3% del PIL nel 2024 al 137,5% nel 2026
, riflettendo aggiustamenti legati principalmente al regime di superbonus
. Prevediamo che il rapporto debito/PIL inizierà a diminuire di circa 1 punto percentuale all'anno (al 134% entro il 2030) con il graduale dissiparsi di questi effetti, riflettendo avanzi primari sostenuti e una modesta crescita nominale (prossima al 3%).
Per l'Italia, l'agenzia prevede una crescita dello 0,6% nel 2025
, che accelererà fino a una media dello 0,8% nel 2026-2027
. La domanda interna, in particolare gli investimenti
, saranno un motore chiave della crescita
a breve termine, compensando la debolezza del settore estero
. Gli indicatori del mercato del lavoro italiano continuano a migliorare, con una disoccupazione ora costantemente al di sotto della media dell'eurozona e una crescente partecipazione. Ciò sosterrà il reddito delle famiglie e potrebbe contribuire a un aumento della spesa. Prevediamo progressi continui
nel raggiungimento degli obiettivi e delle tappe del Piano di ripresa e resilienza
, sebbene ravvisiamo alcuni rischi legati all'assorbimento (in particolare nel 2026, l'ultimo anno del programma).
Quanto alle banche, l'agenzia di rating rileva che i "fondamentali
creditizi complessivi del sistema bancario rimangono solidi
, sostenuti da una solida posizione patrimoniale
, da un'abbondante liquidità
e da parametri di qualità degli attivi migliorati
. Ciò supporta la resilienza alle sfide esterne. Il rapporto tra crediti deteriorati e totale crediti era del 2,8% a fine 2024, un livello storicamente basso, mentre la redditività è rimasta solida nonostante i tassi di interesse più bassi, riflettendo la diversificazione e la ripresa della domanda di credito. La crescita dei prestiti alle famiglie sta accelerando e i prestiti alle imprese hanno finalmente recuperato, sostenendo le prospettive del settore".