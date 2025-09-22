Avolta, ingresso in Giappone con contratto per aeroporto internazionale del Kansai

Avolta

(Teleborsa) -(precedentemente Dufry, nata dall'integrazione di Autogrill) accelera la sua espansione nell'area Asia-Pacifico con l'(KIX), uno degli aeroporti più trafficati del paese e un punto di accesso chiave per i viaggiatori globali, che copre Osaka, Kyoto e Kobe."Questo segna unanella regione Asia-Pacifico - ha dichiarato Freda Cheung, CEO di Avolta per la regione Asia-Pacifico - Siamo orgogliosi di essere presenti all'Aeroporto Internazionale del Kansai, uno dei principali punti di accesso per l'aviazione in Giappone. Il nostro portfolio di concept di ristorazione e bevande globali e proprietari è stato attentamente studiato per integrare l'offerta esistente di KIX. In questo modo, puntiamo a offrire un'esperienza di viaggio straordinaria e a rafforzare la nostra posizione di partner affidabile nella regione".Il contratto introdurrà, tra cui Wolfgang Puck, Crystal Jade e FRESH by Avolta, si legge in una nota.