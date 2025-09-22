Milano 9:11
Banca popolare cinese, lascia invariato il tasso primario sui prestiti
(Teleborsa) - La Banca Popolare Cinese (PBOC) lunedì ha lasciato invariato il suo tasso primario di riferimento sui prestiti, come ampiamente previsto dal mercato. Il tasso LPR a un anno è rimasto invariato al 3,0% mentre il tasso LPR a cinque anni è stato mantenuto al 3,5%. Entrambi i tassi sono rimasti ai minimi storici dopo diversi tagli dal 2021.

Pechino ha ridotto costantemente il tasso negli ultimi quattro anni per sostenere ulteriormente l’attività di prestito locale, soprattutto mentre l’economia cinese faticava a causa dei consumi deboli e di un mercato immobiliare in difficoltà.

La decisione di lunedì arriva pochi giorni dopo che la Cina ha lasciato invariato il suo tasso di pronti contro termine a sette giorni.
