Banca popolare cinese, lascia invariato il tasso primario sui prestiti

(Teleborsa) - La Banca Popolare Cinese
(PBOC) lunedì ha lasciato invariato il suo tasso primario di riferimento sui prestiti
, come ampiamente previsto dal mercato. Il tasso LPR a un anno è rimasto invariato al 3,0% mentre il tasso LPR a cinque anni è stato mantenuto al 3,5%. Entrambi i tassi sono rimasti ai minimi storici dopo diversi tagli dal 2021.
Pechino ha ridotto costantemente il tasso negli ultimi quattro anni per sostenere
ulteriormente l’attività di prestito locale
, soprattutto mentre l’economia cinese faticava a causa dei consumi deboli
e di un mercato immobiliare in difficoltà
.
La decisione di lunedì arriva pochi giorni dopo che la Cina ha lasciato invariato
il suo tasso di pronti contro termine
a sette giorni.