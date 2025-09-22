Milano 13:01
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,23%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 15.225,5 Euro

Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,23%, dopo aver iniziato a 15.225,5 Euro.
