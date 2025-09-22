Milano 13:02
42.248 -0,15%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:02
9.224 +0,07%
Francoforte 13:02
23.465 -0,74%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 19/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 6,69 miliardi di euro, con un incremento di ben 3.141,8 milioni, pari al 93,11% rispetto ai precedenti 3,46 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi azioni della seduta precedente a 0,9 miliardi.

Su 665 titoli trattati in Borsa di Milano, 281 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 340. Invariate le rimanenti 44 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
