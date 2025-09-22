Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 19/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 6,69 miliardi di euro, con un incremento di ben 3.141,8 milioni, pari al 93,11% rispetto ai precedenti 3,46 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi azioni della seduta precedente a 0,9 miliardi.Su 665 titoli trattati in Borsa di Milano, 281 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 340. Invariate le rimanenti 44 azioni.