Capone (UGL): “Sciopero pro-Palestina, no alla violenza”

(Teleborsa) - "Le immagini provenienti da Milano durante losono indegne e preoccupanti. Quello che doveva essere un momento di s, colpendo cittadini e lavoratori che nulla hanno a che vedere con questi episodi. Il diritto di sciopero è un pilastro della democrazia e del movimento sindacale, ma". Lo ha dichiarato, in merito agli scontri avvenuti durante lo sciopero pro-Palestina, a Milano."Esprimo la mia, che hanno operato con professionalità e spirito di sacrificio per contenere questa vergognosa deriva. Mi auguro una condanna netta e unanime da parte degli organizzatori e del mondo politico, perché la violenza non può essere tollerata né giustificata", conclude Capone.