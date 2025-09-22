Capone (UGL): “Sciopero pro-Palestina, no alla violenza”

(Teleborsa) - "Le immagini provenienti da Milano durante lo sciopero pro-Palestina
sono indegne e preoccupanti. Quello che doveva essere un momento di solidarietà si è trasformato in violenza, devastazioni e scontri con le Forze dell’Ordine
, colpendo cittadini e lavoratori che nulla hanno a che vedere con questi episodi. Il diritto di sciopero è un pilastro della democrazia e del movimento sindacale, ma non può e non deve mai degenerare in atti che mettono a rischio la sicurezza pubblica
". Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL
, in merito agli scontri avvenuti durante lo sciopero pro-Palestina, a Milano.
"Esprimo la mia massima vicinanza e solidarietà alle Forze dell’Ordine
, che hanno operato con professionalità e spirito di sacrificio per contenere questa vergognosa deriva. Mi auguro una condanna netta e unanime da parte degli organizzatori e del mondo politico, perché la violenza non può essere tollerata né giustificata", conclude Capone.