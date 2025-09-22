CNH, marchio New Holland vince due premi Agritechnica Innovation 2025

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha comunicato che il proprio marchio agricolo. New Holland ha ricevuto due medaglie d'argento per le sue tecnologie Corn Header Automation e ForageCam, entrambe all'avanguardia nel settore."Ci impegniamo a fornire soluzioni che rendano le attività dei nostri clienti più efficienti e produttive e siamo entusiasti che il nostro marchio New Holland sia stato premiato con questi premi - ha dichiarato- Siamo orgogliosi di avere alcune delle menti più brillanti del settore che lavorano per integrare perfettamente tecnologie innovative nel nostro sistema".Ildi New Holland utilizza l'intelligenza artificiale e l'automazione avanzate per migliorare la raccolta del mais. Questa tecnologia regola automaticamente diverse impostazioni della testata mais durante il movimento della mietitrebbia nel campo, aiutando gli operatori di ogni livello di esperienza ad aumentare l'efficienza, ridurre le perdite di raccolto, minimizzare il consumo di carburante e risparmiare tempo.Lapone il monitoraggio intelligente del raccolto al centro della raccolta del foraggio. Invece di controlli manuali, ForageCam utilizza una telecamera per analizzare istantaneamente il flusso del raccolto e i frammenti della granella, fornendo punteggi di lavorazione della granella in tempo reale, un parametro per valutare la qualità della granella.