DHH, utili e ricavi in aumento nel primo semestre

(Teleborsa) - DHH
registra nella prima metà del 2025 ricavi dalle vendite
pari a 19,6 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2024.
L'EBITDA
consolidato di 6,7 milioni di euro è in aumento di 0,7 milioni di euro (+11%) rispetto allo stesso periodo del 2024, con un EBITDA margin pari al 34%. La tenuta dei margini, spiega la società nella nota dei conti, è stata favorita dalla riduzione degli acquisti di materie prime, parti di ricambio e materiali di consumo, diminuiti del 6% a 1,3 milioni di euro, principalmente grazie a minori esigenze di approvvigionamento
L’utile netto consolidato
si attesta a 2,3 milioni di euro, in crescita di 0,3 milioni di euro (+13%) rispetto allo stesso periodo del 2024, con un NET PROFIT margin pari al 12%.Outlook
Il Gruppo "guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare un percorso di crescita sostenibile, fondato sullo sviluppo organico e sulla costante attenzione ai margini. Allo stesso tempo, è attivamente impegnato nell’esplorazione di nuove opportunità di crescita esterna, sia nei mercati già presidiati sia in aree ancora inesplorate dell’Unione Europea. La solidità della struttura finanziaria e la diversificazione dei ricavi consentono di affrontare con fiducia le sfide del contesto attuale, senza evidenziare rischi di insolvenza o concentrazione del fatturato".Giandomenico Sica, Presidente del Consiglio di Amministrazione di DHH
, commenta: "Nonostante un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, pressioni inflazionistiche e volatilità nei mercati energetici, il nostro Gruppo ha dimostrato ancora una volta la capacità di crescere con costanza in maniera redditizia
. Nel primo semestre del 2025 abbiamo registrato una crescita solida dei ricavi e preservato i margini. Abbiamo inoltre completato un’acquisizione che ci ha permesso di rafforzare il posizionamento nel mercato dei Managed IT Services, i cui effetti sono parzialmente visibili già in questa semestrale, lavorando al tempo stesso intensamente sull’innovazione nel campo delle infrastrutture per l’AI. Si tratta di un percorso di sviluppo di lungo periodo, ma i risultati commerciali ottenuti finora sono incoraggianti per il futuro
. Nel semestre abbiamo anche rinnovato il Consiglio di Amministrazione in sostanziale continuità con il decennio passato, garantendo stabilità e coerenza alla nostra direzione strategica. Guardiamo al futuro con spirito curioso e con l’ottimismo della ragione, che da sempre caratterizza l’evoluzione del nostro percorso imprenditoriale".