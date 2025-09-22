Milano
17:35
42.423
+0,26%
Nasdaq
21:02
24.766
+0,57%
Dow Jones
21:02
46.403
+0,19%
Londra
17:35
9.227
+0,11%
Francoforte
17:35
23.527
-0,48%
Lunedì 22 Settembre 2025, ore 21.19
Home Page
/
Notizie
/ Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
22 settembre 2025 - 16.05
Unione Europea,
Fiducia consumatori in settembre pari a -14,9 punti
, in aumento rispetto al precedente -15,5 punti (la previsione era -15 punti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
