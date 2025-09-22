Milano 17:35
Fiducia consumatori Unione Europea in settembre

Fiducia consumatori Unione Europea in settembre
Unione Europea, Fiducia consumatori in settembre pari a -14,9 punti, in aumento rispetto al precedente -15,5 punti (la previsione era -15 punti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
