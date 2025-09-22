IMD, nel primo semestre ricavi a 16,8 milioni

(Teleborsa) - IMD
, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, ha chiuso il primo semestre con Ricavi delle Vendite
pari a 16,8 milioni, in diminuzione del 15,4% rispetto a €19,8 milioni al 30 giugno 2024. Il Valore della Produzione
si attesta a €18,3 milioni nell’1H25, in diminuzione rispetto a €20,8 milioni nell’1H24.
L’EBITDA
pari a a €1,1 milioni, è in diminuzione del 53,7% rispetto al primo semestre 2024 (€2,3 milioni), con un EBITDA Margin del 6,3% (11,5% al 30 giugno 2024) riconducibile alla contrazione dei volumi di vendita. L’EBIT
, dopo ammortamenti e accantonamenti per €0,5 milioni (sostanzialmente in linea con il primo semestre 2024), è pari a €0,6 milioni rispetto al 30 giugno 2024 (€1,9 milioni).
Il primo semestre 2025 si chiude con un Risultato Netto consolidato
pari a €0,5 milioni, in diminuzione rispetto a €1,3 milioni nel primo semestre 2024)
L’Indebitamento Finanziario Netto
è cash positive per €5,3 milioni rispetto a un IFN cash positive per €7,8 milioni al 31 dicembre 2024 dopo la distribuzione di dividendi per €1,7 milioni.
Il Patrimonio Netto
di Gruppo si attesta a €22 milioni, rispetto a €23,3 milioni al 31 dicembre 2024.
Nonostante la contrazione del volume d’affari il Cash Flow Operativo
si conferma positivo e pari €0,1 milioni nei primi sei mesi del 2025 (€3,4 milioni nei primi sei mesi del 2024).Aniello Aliberti, Presidente e AD di I.M.D. International Medical Devices
, ha commentato: "I risultati del primo semestre 2025 riflettono le tensioni macroeconomiche e geopolitiche che si stanno verificando nel mondo, in particolare in Medio Oriente e per la nostra area di business X-Ray Generators. I primi mesi del 2H2025, seppur ancora caratterizzati da incertezza, mostrano segnali di cauta stabilizzazione. Al contrario, in termini di redditività, prevediamo un recupero già nella seconda parte dall’anno
. Il nostro valore ed elemento distintivo nel mercato rimane quello di azienda in grado di offrire prodotti dalle prestazioni qualitativamente eccellenti, ed è per questo che continuiamo ad investire in innovazione per difendere il nostro posizionamento. Al contempo siamo sempre attenti a valutare potenziali aziende target da acquisire
o con cui sviluppare partnership per alimentare la strategia di crescita per linee esterne".