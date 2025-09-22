Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 18:22
24.722 +0,39%
Dow Jones 18:22
46.326 +0,02%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

IMD, nel primo semestre ricavi a 16,8 milioni

Finanza
IMD, nel primo semestre ricavi a 16,8 milioni
(Teleborsa) - IMD, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, ha chiuso il primo semestre con Ricavi delle Vendite pari a 16,8 milioni, in diminuzione del 15,4% rispetto a €19,8 milioni al 30 giugno 2024. Il Valore della Produzione si attesta a €18,3 milioni nell’1H25, in diminuzione rispetto a €20,8 milioni nell’1H24.

L’EBITDA pari a a €1,1 milioni, è in diminuzione del 53,7% rispetto al primo semestre 2024 (€2,3 milioni), con un EBITDA Margin del 6,3% (11,5% al 30 giugno 2024) riconducibile alla contrazione dei volumi di vendita. L’EBIT, dopo ammortamenti e accantonamenti per €0,5 milioni (sostanzialmente in linea con il primo semestre 2024), è pari a €0,6 milioni rispetto al 30 giugno 2024 (€1,9 milioni).

Il primo semestre 2025 si chiude con un Risultato Netto consolidato pari a €0,5 milioni, in diminuzione rispetto a €1,3 milioni nel primo semestre 2024)

L’Indebitamento Finanziario Netto è cash positive per €5,3 milioni rispetto a un IFN cash positive per €7,8 milioni al 31 dicembre 2024 dopo la distribuzione di dividendi per €1,7 milioni.

Il Patrimonio Netto di Gruppo si attesta a €22 milioni, rispetto a €23,3 milioni al 31 dicembre 2024.

Nonostante la contrazione del volume d’affari il Cash Flow Operativo si conferma positivo e pari €0,1 milioni nei primi sei mesi del 2025 (€3,4 milioni nei primi sei mesi del 2024).

Aniello Aliberti, Presidente e AD di I.M.D. International Medical Devices, ha commentato: "I risultati del primo semestre 2025 riflettono le tensioni macroeconomiche e geopolitiche che si stanno verificando nel mondo, in particolare in Medio Oriente e per la nostra area di business X-Ray Generators. I primi mesi del 2H2025, seppur ancora caratterizzati da incertezza, mostrano segnali di cauta stabilizzazione. Al contrario, in termini di redditività, prevediamo un recupero già nella seconda parte dall’anno. Il nostro valore ed elemento distintivo nel mercato rimane quello di azienda in grado di offrire prodotti dalle prestazioni qualitativamente eccellenti, ed è per questo che continuiamo ad investire in innovazione per difendere il nostro posizionamento. Al contempo siamo sempre attenti a valutare potenziali aziende target da acquisire o con cui sviluppare partnership per alimentare la strategia di crescita per linee esterne".
Condividi
```