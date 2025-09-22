Intesa Sanpaolo, operatività sul buyback

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 15 al 19 settembre 2025, ha acquistato
complessivamente 8.196.834 azioni proprie
, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4281 euro, per un controvalore
totale di 44.493.025,82 euro
.
Al 19 settembre 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 300.847.416 azioni, pari a circa l'1,69% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,0141 euro, per un controvalore totale di 1.508.471.841,82 euro.
In Borsa, oggi, andamento annoiato per il Colosso creditizio
, che chiude la sessione in ribasso dello 0,31%.