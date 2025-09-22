Milano 17:35
Intesa Sanpaolo, operatività sul buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 15 al 19 settembre 2025, ha acquistato complessivamente 8.196.834 azioni proprie, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,4281 euro, per un controvalore totale di 44.493.025,82 euro.

Al 19 settembre 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 300.847.416 azioni, pari a circa l'1,69% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 5,0141 euro, per un controvalore totale di 1.508.471.841,82 euro.

In Borsa, oggi, andamento annoiato per il Colosso creditizio, che chiude la sessione in ribasso dello 0,31%.





