Intesa Sanpaolo, organizzata a New York la prima Italian Equity Champions

Intesa Sanpaolo

Azimut Holding

Brembo

CNH

Eni

Piaggio

Pirelli

Sanlorenzo

Technogym

Technoprobe

(Teleborsa) - Si è svolta a New York la, investor conference organizzata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di, guidata da Mauro Micillo. L'iniziativa ha portato sul mercato statunitense un gruppo selezionato di eccellenze italiane quotate, creando nuove opportunità di dialogo con la comunità finanziaria internazionale.Dopo le tappe europee dell'Italian Stock Market Opportunities Conference, che hanno coinvolto oltre 30 società quotate nelle principali piazze finanziarie del continente, la Divisione estende e rinnova il progetto con un evento dedicato al mercato americano, pensato perL'Italian Equity Champions ha visto la partecipazione di, che hanno incontratoin rappresentanza di 25 case di investimento."Con Italian Equity Champions intendiamo promuovere le eccellenze italiane sui mercati internazionali, rafforzando il legame tra il mondo corporate italiano e gli investitori globali - ha dettodi Intesa Sanpaolo - I super-campioni selezionati sono società dell'Eurozona con caratteristiche fortemente distintive, che le rendono uniche nel proprio settore e capaci di affrontare con efficacia contesti complessi. L'iniziativa integra e arricchisce le numerose attività della Divisione IMI CIB, dedicate ad accelerare l'incontro tra capitali internazionali e imprese italiane".Secondo le analisi presentate durante l'evento, le società quotate stanno affrontando nel 2025 numerose sfide: quella geopolitica (i conflitti in corso; la crisi di governo in Francia), macroeconomica (una congiuntura economica meno brillante; un dollaro USA debole) e di business (le politiche commerciali degli Stati Uniti). Alla luce di un andamento economico meno favorevole negli Stati Uniti, gli analisti hanno preso in considerazione anche l'esposizione di business all'area dell'euro (con attenzione ai piani infrastrutturali in Germania, e l'aumento delle spese nel settore Difesa) e alla Cina (per effetto dello stimolo monetario e fiscale in corso). La, con circa il 90% delle guidance confermate o migliorate. Con il conflitto tariffario USA-EU in larga parte risolto, l'attenzione degli investitori torna sui fondamentali delle società e sugli utili attesi per il 2025-2026.