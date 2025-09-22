IPO Markbass, book coperto con richieste quasi interamente da investitori stranieri

Banca Profilo

(Teleborsa) -per l', società abruzzese attiva nel settore dell'amplificazione per strumenti musicali, attesa entro fine mese su Euronxt Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita. Lo riferiscono a Teleborsa fonti finanziarie a conoscenza del dossier.Nel processo di quotazione, la società è assistita da, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e da illimity Bank, nella veste di Join Global Coordinator. L'ammissione è prevista per venerdì 26 settembre, con ilL'operazione di IPO a Piazza Affari è attraverso un(1 bonus share per ogni 5 azioni ordinarie) e warrant (un warrant Markbass 2025-2027 per ogni dieci azioni ordinarie). Markbass punta a ottenere una valutazione di circa 8-10 milioni di euro al debutto, con una raccolta di circa 6 milioni di euro.Il processo di IPO rappresenta per la società abruzzese una scelta strategica per sostenere la crescita,. In particolare, punta ad accelerare l'espansione della linea Mark Audio, con un focus sullo sviluppo di dispositivi Bluetooth e tecnologie wireless. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento di Markbass nel mercato in rapida evoluzione dell'audio professionale, offrendo soluzioni portatili e ad alte prestazioni, in linea con le esigenze di mobilità, connettività e fedeltà sonora, intercettando trend globali quali smart home audio, home recording e live performance wireless.La società,, opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di Amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, Sistemi Audio, Strumenti Musicali e Corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 80 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio "Markbass", che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nel 2024, Markbass ha conseguito un, con il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all'estero e il restante 7% in Italia.