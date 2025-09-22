IPO Markbass, book coperto con richieste quasi interamente da investitori stranieri

(Teleborsa) - Book coperto e quasi interamente popolato da richieste di investitori stranieri
per l'IPO di Markbass
, società abruzzese attiva nel settore dell'amplificazione per strumenti musicali, attesa entro fine mese su Euronxt Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa italiana dedicata alle PMI ad alto potenziale di crescita. Lo riferiscono a Teleborsa fonti finanziarie a conoscenza del dossier.
Nel processo di quotazione, la società è assistita da Banca Profilo
, in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator e da illimity Bank, nella veste di Join Global Coordinator. L'ammissione è prevista per venerdì 26 settembre, con il primo giorno di negoziazioni martedì 30 settembre
.
L'operazione di IPO a Piazza Affari è attraverso un aumento di capitale con l'emissione di azioni ordinarie cum bonus share
(1 bonus share per ogni 5 azioni ordinarie) e warrant (un warrant Markbass 2025-2027 per ogni dieci azioni ordinarie). Markbass punta a ottenere una valutazione di circa 8-10 milioni di euro al debutto, con una raccolta di circa 6 milioni di euro.
Il processo di IPO rappresenta per la società abruzzese una scelta strategica per sostenere la crescita, sia consolidando le linee core sia sviluppando nuovi prodotti e mercati
. In particolare, punta ad accelerare l'espansione della linea Mark Audio, con un focus sullo sviluppo di dispositivi Bluetooth e tecnologie wireless. L'obiettivo è rafforzare il posizionamento di Markbass nel mercato in rapida evoluzione dell'audio professionale, offrendo soluzioni portatili e ad alte prestazioni, in linea con le esigenze di mobilità, connettività e fedeltà sonora, intercettando trend globali quali smart home audio, home recording e live performance wireless.
La società, guidata da Marco De Virgiliis
, opera dal 1996 nella progettazione, produzione e commercializzazione di Amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, Sistemi Audio, Strumenti Musicali e Corde strumentali. Commercializza i propri prodotti in oltre 80 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio "Markbass", che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nel 2024, Markbass ha conseguito un valore della produzione pari a circa 13 milioni di euro
, con il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all'estero e il restante 7% in Italia.