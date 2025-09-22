Italgas, contratto con Comune di Catanzaro per gestione servizio gas

Italgas

(Teleborsa) - Il Comune di Catanzaro, in qualità di stazione appaltante, ehanno sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Catanzaro-Crotone per i prossimi 12 anni.L'aggiudicazione del bando, si legge in una nota, all'esito di una gara aggiudicata a fine 2024, consente adi dare continuità alla gestione del servizio nelle due province e garantisce ai 109 comuni dell'Atem (110.000 clienti serviti) la realizzazione di un piano di investimenti di oltre 190 milioni di euro."A completamento di un percorso partito dalla precedente amministrazione e che si e' perfezionato nel corso del mio mandato da sindaco - ha commentato il primo cittadino di Catanzaro,- posso oggi esprimere tutta la soddisfazione e l'orgoglio per un traguardo che vede l'Ambito di Catanzaro e Crotone primo, nel suo genere, in Calabria a far partire un nuovo modello di gestione unitario e innovativo che ha ancora pochi precedenti in Italia. L'amministrazione della Città capoluogo ha avuto un ruolo attivo e propulsivo in questa sfida che ha spinto tutte le comunità coinvolte ad avviare un, come il gas naturale, definendo al contempo la concessione di corrispettivi a favore degli enti. Affidandoci al riconosciuto know-how di Italgas, siamo convinti che, portando il metano in vaste aree ancora sprovviste, nell'ottica dell'efficientamento e della sostenibilita' energetica"."L'aggiudicazione della concessione nell'Atem Catanzaro-Crotone rappresenta un segnale importante di continuità e sviluppo per il territorio e per le comunità locali - ha aggiunto-. Con l'avvio del nuovo contratto, proseguire negli interventi di estensione della rete ai territori non ancora serviti e sviluppare infrastrutture tecnologicamente all'avanguardia in grado di abilitare la progressiva decarbonizzazione dei consumi attraverso i gas rinnovabili. Come Italgas Reti continueremo a mettere a disposizione competenze, innovazione e visione industriale per accompagnare la transizione energetica e contribuire a uno sviluppo sostenibile e resiliente del sistema energetico locale".