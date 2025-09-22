La cinese FAW acquisirà il 35,8% di Zhuoyu, azienda di tecnologie di assistenza alla guida

(Teleborsa) - La casa automobilistica cinese FAW
, quotata alla borsa di Shenzhen, ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione in Zhuoyu
, azienda locale di tecnologie di assistenza alla guida. È quanto emerso da un avviso pubblicato lunedì dall’autorità di regolamentazione del mercato cinese.
FAW prevede di acquisire partecipazioni attualmente detenute da New Territory Technology Company
. Dopo l'accordo, FAW acquisirà una partecipazione del 35,8% in Zhuoyu
, mentre la partecipazione di New Territory, con sede a Hong Kong, in Zhuoyu scenderà al 34,85% dall'attuale 70,65%.