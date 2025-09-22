Milano 15:18
Finanza
La cinese FAW acquisirà il 35,8% di Zhuoyu, azienda di tecnologie di assistenza alla guida
(Teleborsa) - La casa automobilistica cinese FAW, quotata alla borsa di Shenzhen, ha firmato un accordo per acquisire una partecipazione in Zhuoyu, azienda locale di tecnologie di assistenza alla guida. È quanto emerso da un avviso pubblicato lunedì dall’autorità di regolamentazione del mercato cinese.

FAW prevede di acquisire partecipazioni attualmente detenute da New Territory Technology Company. Dopo l'accordo, FAW acquisirà una partecipazione del 35,8% in Zhuoyu, mentre la partecipazione di New Territory, con sede a Hong Kong, in Zhuoyu scenderà al 34,85% dall'attuale 70,65%.
