Madrid: andamento negativo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che passa di mano con un calo del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicaja Banco
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Unicaja Banco
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,283 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,345. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,259.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)