Migliori e peggiori
Madrid: andamento negativo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto finanziario con sede in Spagna, che passa di mano con un calo del 2,04%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Unicaja Banco, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Unicaja Banco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,283 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,345. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,259.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
