Milano 13:10
42.218 -0,22%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:10
9.221 +0,04%
Francoforte 13:09
23.485 -0,65%

Madrid: si concentrano le vendite su Unicaja Banco

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Unicaja Banco
Composto ribasso per l'istituto finanziario con sede in Spagna, in flessione del 2,04% sui valori precedenti.
Condividi
```