Mediobanca, oggi termina la riapertura dell'OPAS MPS. Anche i vertici aderiscono

(Teleborsa) - Dopo le vendite sul mercato dei giorni scorsi, idipubblica di acquisto e scambio (OPAS) di(MPS).Il CEOha accettato l'offerta di MPS per la banca d'affari milanese, cedendo 364.000 delle sue azioni. Il direttore generaleha ceduto 263.000 azioni, mentre il presidenteha venduto 1 milione delle sue azioni.Le operazioni sono avvenute durante la seduta del, secondo quanto emerso da una serie di internal dealing.Separatamente, il presidente Pagliaro haaltre 100 mila azioni, per un un incasso di circa 2,1 milioni di euro.Intanto, venerdì ledi Mediobanca all'offerta di MPS hanno, superando la soglia dei due terzi che consente all'istituto senese un pieno controllo dell'assemblea straordinaria necessaria per realizzare una fusione tra i due istituti.Ildell'OPAS si conclude oggi, 22 settembre. Le azioni Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 19 e 22 settembre non possono essere apportate in adesione.