Mediobanca, oggi termina la riapertura dell'OPAS MPS. Anche i vertici aderiscono

(Teleborsa) - Dopo le vendite sul mercato dei giorni scorsi, i vertici
di Mediobanca aderiscono in parte dell'offerta
pubblica di acquisto e scambio (OPAS) di Banca Monte dei Paschi di Siena
(MPS).
Il CEO Alberto Nagel
ha accettato l'offerta di MPS per la banca d'affari milanese, cedendo 364.000 delle sue azioni. Il direttore generale Francesco Saverio Vinci
ha ceduto 263.000 azioni, mentre il presidente Renato Pagliaro
ha venduto 1 milione delle sue azioni.
Le operazioni sono avvenute durante la seduta del 19 settembre
, secondo quanto emerso da una serie di internal dealing.
Separatamente, il presidente Pagliaro ha venduto sul mercato
altre 100 mila azioni, per un un incasso di circa 2,1 milioni di euro.
Intanto, venerdì le adesioni degli azionisti
di Mediobanca all'offerta di MPS hanno raggiunto il 70,48% del capitale
, superando la soglia dei due terzi che consente all'istituto senese un pieno controllo dell'assemblea straordinaria necessaria per realizzare una fusione tra i due istituti.
Il periodo di riapertura
dell'OPAS si conclude oggi, 22 settembre. Le azioni Mediobanca acquistate sul mercato nei giorni 19 e 22 settembre non possono essere apportate in adesione.