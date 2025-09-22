Metsera in rally dopo mossa Pfizer

(Teleborsa) - Protagonista oggi a Wall Street il titolo Metsera
che mostra un rialzo del 62,82% dopo che Pfizer ha annunciato di essere vicina a una potenziale acquisizione
da 7,3 miliardi di dollari della startup produttrice di farmaci contro l'obesità, mentre il colosso farmaceutico sta cercando di rafforzare la propria pipeline dopo il recente fallimento della sua pillola dimagrante.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Metsera
rispetto all'indice di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,84 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 55,06. Il peggioramento di Metsera
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,44.