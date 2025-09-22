MFE, upgrade a Overweight da Barclays con sinergie da Pro7Sat1

Barclays

(Teleborsa) -ha migliorato ada Underweight lasu(ex Mediaset), alzando il target price sua 4,15 euro per azione (+54% rispetto al precedente) e quello sua 5,50 euro per azione (+45%).L'aggiornamento è arrivato per il fatto che MFE detiene ora il 75,61% die di conseguenza (1) guiderà la strategia (vendere asset non strategici, estrarre sinergie) e (2) consoliderà i propri dati finanziari. La scorsa settimana hanno tenuto un seminario per illustrare la loro vision. Prevedono. Pro7Sat1 ha parlato di minori sinergie di costo e di nessuna sinergia di fatturato.", sottolinea Barclays. Le azioni A hanno un P/E di 6x al 2027 nello scenario principale, che prevede solo 170 milioni di euro di sinergie. Questo si confronta con un P/E di 10,3x per i competitor attuali e una media di 8,5x dal 2022. La banca d'affari riconosce che la valutazione senza momentum raramente funziona nei media europei, ma la debolezza della pubblicità televisiva al 2025 è ormai nota in Germania e Spagna (l'Italia in realtà sta bene). E nonostante i venti contrari strutturali del cambiamento dei consumi siano ancora forti, si spera che il 2026 registri un miglioramento delle tendenze pubblicitarie grazie a comparazioni facili e alla Coppa del Mondo FIFA."E ledi Pro7Sat1, oltre alla generazione di sinergie, dovrebbero fungere da", si legge nella ricerca. Un potenziale di rialzo maggiore rispetto allo scenario base deriverebbe da (1) maggiori sinergie (il raggiungimento dell'obiettivo di sinergie di MFE di 315 milioni di euro rispetto allo scenario principale di 170 milioni di euro aumenterebbe l'utile per azione (EPS) del 2029 del 19%) e (2) l'acquisizione di ulteriori quote di Pro7Sat1. Ogni 1% incrementa dello 0,5%, ovvero raggiungere il 100% comporterebbe un incremento del 12% prima di ulteriori sinergie derivanti dalla proprietà del 100%. MFE stima questi elementi a circa 100 milioni di euro, con un incremento del 14% dell'EPS 2027. Questi elementiBarclaysper tre motivi: (1) le azioni A hanno un overhang del 27% derivante dagli azionisti di Pro7Sat1 che hanno portato le loro azioni in MFE e sono state in parte pagate in azioni; (2) le azioni B hanno un interesse economico del 50% in MFE, incluso il 50% del dividendo, ma attualmente rappresentano il 40% della capitalizzazione di mercato; e (3) hanno 10 diritti di voto rispetto all'1 delle azioni A.