Mutares tratta la vendita della controllata Clecim a Foure Lagadec (SNEF)

Mutares

(Teleborsa) -, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha, una controllata di SNEF, per l'. Le parti avvieranno ora un processo di consultazione con i comitati aziendali competenti. Si prevede che l'operazione sarà completata nel quarto trimestre del 2025, dopo la consultazione, e soggetta alle consuete condizioni.Clecim è un fornitore di linee di lavorazione per acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, laminatoi per acciaio inossidabile, nonché di prodotti meccatronici e servizi metallurgici, al servizio di acciaierie in tutto il mondo da oltre 100 anni. L'azienda genera un"La vendita mirata di Clecim convalida l'approccio strategico di Mutares volto a generare valore per le aziende in portafoglio - ha detto- Negli ultimi quattro anni, abbiamo riposizionato con successo Clecim come azienda indipendente, pronta per un'ulteriore espansione globale, sfruttando la nostra conoscenza specialistica del settore siderurgico. Questa uscita a un acquirente strategico dimostrerebbe la capacità del nostro team di far crescere e stabilizzare le aziende, creando al contempo valore sostenibile per Mutares e le aziende in portafoglio".