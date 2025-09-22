Milano 15:53
Mutares tratta la vendita della controllata Clecim a Foure Lagadec (SNEF)

(Teleborsa) - Mutares, holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha ricevuto un'offerta irrevocabile da Fouré Lagadec, una controllata di SNEF, per l'acquisto di una società nel suo portafoglio, Clecim. Le parti avvieranno ora un processo di consultazione con i comitati aziendali competenti. Si prevede che l'operazione sarà completata nel quarto trimestre del 2025, dopo la consultazione, e soggetta alle consuete condizioni.

Clecim è un fornitore di linee di lavorazione per acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, laminatoi per acciaio inossidabile, nonché di prodotti meccatronici e servizi metallurgici, al servizio di acciaierie in tutto il mondo da oltre 100 anni. L'azienda genera un fatturato di circa 55 milioni di euro e conta circa 200 dipendenti.

"La vendita mirata di Clecim convalida l'approccio strategico di Mutares volto a generare valore per le aziende in portafoglio - ha detto Johannes Laumann, CIO di Mutares - Negli ultimi quattro anni, abbiamo riposizionato con successo Clecim come azienda indipendente, pronta per un'ulteriore espansione globale, sfruttando la nostra conoscenza specialistica del settore siderurgico. Questa uscita a un acquirente strategico dimostrerebbe la capacità del nostro team di far crescere e stabilizzare le aziende, creando al contempo valore sostenibile per Mutares e le aziende in portafoglio".

(Foto: Scott Graham su Unsplash)
