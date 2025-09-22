Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 19:53
24.749 +0,50%
Dow Jones 19:53
46.391 +0,16%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

OPAS MPS su Mediobanca, nell'ultimo giorno di riapertura dei termini adesioni all'86,3%

Banche, Finanza
OPAS MPS su Mediobanca, nell'ultimo giorno di riapertura dei termini adesioni all'86,3%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni ordinarie di Mediobanca, risulta che oggi 22 settembre 2025 - quinto ed ultimo giorno di riapertura dei termini - sono state presentate 128.874.081 richieste di adesione.

Pertanto, la percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta è pari al 86,3308% (o del 84,6468% sulle massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione).

La riapertura dei termini si è svolta nelle giornate del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre.
Condividi
```