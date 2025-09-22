OPAS MPS su Mediobanca, nell'ultimo giorno di riapertura dei termini adesioni all'86,3%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio
(OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena
sulle azioni ordinarie di Mediobanca
, risulta che oggi 22 settembre 2025 - quinto ed ultimo giorno di riapertura dei termini - sono state presentate 128.874.081 richieste di adesione.
Pertanto, la percentuale
delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta è pari al 86,3308%
(o del 84,6468% sulle massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione).
La riapertura dei termini
si è svolta nelle giornate del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre.