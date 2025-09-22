OPAS MPS su Mediobanca, nell'ultimo giorno di riapertura dei termini adesioni all'86,3%

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'(OPAS) volontaria totalitaria promossa dasulle azioni ordinarie di, risulta che oggi 22 settembre 2025 - quinto ed ultimo giorno di riapertura dei termini - sono state presentate 128.874.081 richieste di adesione.Pertanto, ladelle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta è pari al(o del 84,6468% sulle massime 829.458.551 azioni oggetto di offerta emesse a favore dei beneficiari dei piani di incentivazione).Lasi è svolta nelle giornate del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre.