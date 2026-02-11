MPS, Barclays ritocca il TP a 9,1 euro e conferma l'EqualWeight in attesa del piano di fine febbraio

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report,ha segnalato che i risultati del quarto trimestre disono stati contrastanti, con "unae un". Per il broker, il prossimosarà il Capital Market Day di Rocca Salimbeni in calendario il 27 febbraio, che prevede "si concentrerà sull'integrazione - possibile squeeze-out delle minoranze di MB - sulle sinergie e sulla distribuzione".Il management della banca senese "l'intenzione di procedere con lodelle minoranze di MB, e questo rimane ancora incerto, ma a nostro avviso appare", commentano gli analisti prendendo in considerazione il fatto che il management di MPS (1) hadi puntare a unae rispetti i requisiti normativi relativi all'autorizzazione della BCE, (2) ha definitocome lae 3) ha ribadito la possibilità di"Ildelle minoranze di MB - osservano gli analisti - dovrebbe essere(il prezzo delle azioni è ancora inferiore del 15% rispetto al termine dell'offerta di scambio, ipotizzando l'assenza di aggiustamenti), in quanto sosterrebbe il coefficiente CET1 (circa +50 punti base, si veda anche la nostra analisi qui), contribuirebbe a rendere più agevole il raggiungimento delle sinergie e a snellire la governance".Nel complesso, la banca d'affari ha rivisto stime e valutazione. Ha(entità combinata) del -4% in media nel periodo 2026-2027, riducendo le commissioni ma anche le spese amministrative, edal precedente 9,2 euro. Inoltre, hadel -2% in media nel periodo 2026-2027 edal precedente 17,1 euro.Confermati invece l'e l'. Circa l'istituto guidato da Melzi d'Eril, "i fondamentali sono statiche hanno pubblicato i risultati finora (e questa tendenza potrebbe continuare nel breve termine), ma ildelle minoranze rappresenta il", hanno concluso gli analisti di Barclays.