MPS, Barclays ritocca il TP a 9,1 euro e conferma l'EqualWeight in attesa del piano di fine febbraio

(Teleborsa) - Nel suo ultimo report, Barclays
ha segnalato che i risultati del quarto trimestre di Banca Monte dei Paschi di Siena
sono stati contrastanti, con "una buona performance di MPS
e un andamento debole di Mediobanca
". Per il broker, il prossimo potenziale catalizzatore
sarà il Capital Market Day di Rocca Salimbeni in calendario il 27 febbraio, che prevede "si concentrerà sull'integrazione - possibile squeeze-out delle minoranze di MB - sulle sinergie e sulla distribuzione".
Il management della banca senese "non ha confermato
l'intenzione di procedere con lo squeeze-out
delle minoranze di MB, e questo rimane ancora incerto, ma a nostro avviso appare più probabile
", commentano gli analisti prendendo in considerazione il fatto che il management di MPS (1) ha confermato
di puntare a una struttura di gruppo che massimizzi il valore
e rispetti i requisiti normativi relativi all'autorizzazione della BCE, (2) ha definito MB legal entity
come la parte del gruppo focalizzata su CIB e Private Banking
e 3) ha ribadito la possibilità di raggiungere 700 milioni di euro di sinergie
.
"Il potenziale squeeze-out
delle minoranze di MB - osservano gli analisti - dovrebbe essere positivo sia per MB
(il prezzo delle azioni è ancora inferiore del 15% rispetto al termine dell'offerta di scambio, ipotizzando l'assenza di aggiustamenti) sia per MPS
, in quanto sosterrebbe il coefficiente CET1 (circa +50 punti base, si veda anche la nostra analisi qui), contribuirebbe a rendere più agevole il raggiungimento delle sinergie e a snellire la governance".
Nel complesso, la banca d'affari ha rivisto stime e valutazione. Ha ridotto l'utile per azione rettificato per MPS
(entità combinata) del -4% in media nel periodo 2026-2027, riducendo le commissioni ma anche le spese amministrative, e ritoccato il target price a 9,1 euro
dal precedente 9,2 euro. Inoltre, ha ridotto l'utile per azione rettificato per MB
del -2% in media nel periodo 2026-2027 e tagliato il prezzo obiettivo 16,6 euro
dal precedente 17,1 euro.
Confermati invece l'Equalweight per MPS
e l'Underweight per Mediobanca
. Circa l'istituto guidato da Melzi d'Eril, "i fondamentali sono stati più deboli rispetto ad altre banche italiane
che hanno pubblicato i risultati finora (e questa tendenza potrebbe continuare nel breve termine), ma il possibile squeeze-out
delle minoranze rappresenta il principale rischio al rialzo
", hanno concluso gli analisti di Barclays.