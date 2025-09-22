Tessellis, AuCap da 15 milioni riservato a Shellnet: sottoscritta prima tranche da 7,5 milioni

Tessellis

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, ha approvato unriservato al socio di controlloper un importo massimo di, finalizzato alla conversione di debiti finanziari in equity. L’operazione, deliberata dal CdA sulla base della delega ricevuta dall’assemblea degli azionisti, prevede due tranche entro il 31 marzo 2026.La, pari a, è stata già sottoscritta da Shellnet mediante compensazione del finanziamento soci, al prezzo unitario di 0,1209 euro per azione, con l’emissione di oltre 62 milioni di nuove azioni non quotate.L’consentirà di ridurre l’indebitamento verso Shellnet, migliorando la posizione finanziaria netta del gruppo senza apportare nuova liquidità.Tessellis ha inoltre aggiornato il proprio: lasarà approvata il 10 ottobre.