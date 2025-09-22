Tessellis, AuCap da 15 milioni riservato a Shellnet: sottoscritta prima tranche da 7,5 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Tessellis
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, ha approvato un aumento di capitale
riservato al socio di controllo Shellnet
per un importo massimo di 15 milioni di euro
, finalizzato alla conversione di debiti finanziari in equity. L’operazione, deliberata dal CdA sulla base della delega ricevuta dall’assemblea degli azionisti, prevede due tranche entro il 31 marzo 2026.
La prima tranche
, pari a 7,5 milioni di euro
, è stata già sottoscritta da Shellnet mediante compensazione del finanziamento soci, al prezzo unitario di 0,1209 euro per azione, con l’emissione di oltre 62 milioni di nuove azioni non quotate.
L’operazione
consentirà di ridurre l’indebitamento verso Shellnet, migliorando la posizione finanziaria netta del gruppo senza apportare nuova liquidità.
Tessellis ha inoltre aggiornato il proprio calendario societario
: la relazione finanziaria semestrale 2025
sarà approvata il 10 ottobre.