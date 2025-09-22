The ODP Corporation sarà acquisita da Atlas Holdings per 1 miliardo di dollari

The ODP Corporation

(Teleborsa) - Corre sul Nasdaq lunedì, proprietaria della catena di negozi al dettaglio Office Depot, dopo che la società ha annunciato di avere stipulato un accordo definitivo per essereper un corrispettivo diin contanti.Il prezzo di acquisto rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni di The ODP Corporation del 19 settembre 2025, con una. Al completamento dell'operazione, ODP diventerà una società a capitale privato e le azioni ordinarie"Questa transazione, pienamente supportata dal nostro Consiglio di Amministrazione, offre un premio sostanziale agli azionisti di The ODP Corporation e", ha dichiarato, Amministratore Delegato di The ODP Corporation. "Atlas porta con sé una profonda conoscenza del nostro settore, unitamente a competenze operative, risorse e una comprovata esperienza nel supportare le sue aziende, che accelereranno le nostre iniziative di crescita B2B e rafforzeranno la nostra posizione di partner affidabile per i nostri clienti. L'impegno di Atlas dimostra la loro fiducia nel nostro futuro e il forte slancio che abbiamo raggiunto grazie alla nostra attenzione all'eccellenza operativa e all'esecuzione disciplinata. Siamo entusiasti del nostro percorso per il futuro."