The ODP Corporation sarà acquisita da Atlas Holdings per 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Corre sul Nasdaq lunedì The ODP Corporation
, proprietaria della catena di negozi al dettaglio Office Depot, dopo che la società ha annunciato di avere stipulato un accordo definitivo per essere acquisita del private equity Atlas Holdings
per un corrispettivo di 28 dollari per azione
in contanti.
Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 34%
rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di The ODP Corporation del 19 settembre 2025, con una valutazione di ODP di circa 1 miliardo di dollari
. Al completamento dell'operazione, ODP diventerà una società a capitale privato e le azioni ordinarie non saranno più quotate sul NASDAQ
.
"Questa transazione, pienamente supportata dal nostro Consiglio di Amministrazione, offre un premio sostanziale agli azionisti di The ODP Corporation e migliorerà la posizione dell'azienda per la prossima fase di crescita
", ha dichiarato Gerry P. Smith
, Amministratore Delegato di The ODP Corporation. "Atlas porta con sé una profonda conoscenza del nostro settore, unitamente a competenze operative, risorse e una comprovata esperienza nel supportare le sue aziende, che accelereranno le nostre iniziative di crescita B2B e rafforzeranno la nostra posizione di partner affidabile per i nostri clienti. L'impegno di Atlas dimostra la loro fiducia nel nostro futuro e il forte slancio che abbiamo raggiunto grazie alla nostra attenzione all'eccellenza operativa e all'esecuzione disciplinata. Siamo entusiasti del nostro percorso per il futuro."(Foto: © Andreistanescu | Dreamstime.com)