Unicredit, buyback di 3.313.000 azioni

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 25 luglio, ha reso noto di aver acquistato
dal 15 al 19 settembre 2025, complessivamente 3.313.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 64,7445 euro.
Al 19 settembre, a partire dall'avvio della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 22.391.040 azioni, pari all'1,44% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.469.912.331,68 euro.
Sul listino milanese, oggi, seduta trascurata per l'Istituto di Credito
, che archivia la giornata con un timido +0,15%.