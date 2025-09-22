Xenia, Websim incrementa target price e conferma Buy

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato il(aper azione da 5,70 euro) e confermato la) su, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero.Gli analisti evidenziano che nella semestrale c'è stata una crescita double-digit a livello di top-line con unache porta ad un ridimensionamento dell'EBITDA per il 2025, ma confermati i target di lungo termine per il 2028.A seguito dei risultati, Websim varia leggermente leriguardati la linea di business dell'hotellerie (da 36,7 a 32,5 milioni di euro). Inoltre, rivede a ribasso le stime a breve termine per la marginalità stimando unper il 2025/26/27 di 2,5/6,0/9,1 milioni di euro. Si aspetta una ripresa nella marginalità, per arrivare ai target di fine piano."Nonostante il calo nella marginalità, riteniamo che questo sia- si legge nella ricerca - Inoltre, come anticipato nella nota precedente, diminuiamo l'execution discount emesso su Xenia dato il rispetto del Piano Industriale 2025-2028".