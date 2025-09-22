Xenia, Websim incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha incrementato il target price
(a 5,90 euro
per azione da 5,70 euro) e confermato la raccomandazione
(Buy
) su Xenia Hotellerie Solution
, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero.
Gli analisti evidenziano che nella semestrale c'è stata una crescita double-digit a livello di top-line con una marginalità penalizzata dato il ritmo accelerato delle acquisizioni
che porta ad un ridimensionamento dell'EBITDA per il 2025, ma confermati i target di lungo termine per il 2028.
A seguito dei risultati, Websim varia leggermente le stime di top-line
riguardati la linea di business dell'hotellerie (da 36,7 a 32,5 milioni di euro). Inoltre, rivede a ribasso le stime a breve termine per la marginalità stimando un EBITDA
per il 2025/26/27 di 2,5/6,0/9,1 milioni di euro. Si aspetta una ripresa nella marginalità, per arrivare ai target di fine piano.
"Nonostante il calo nella marginalità, riteniamo che questo sia solo un effetto di breve periodo
"Nonostante il calo nella marginalità, riteniamo che questo sia solo un effetto di breve periodo - si legge nella ricerca - Inoltre, come anticipato nella nota precedente, diminuiamo l'execution discount emesso su Xenia dato il rispetto del Piano Industriale 2025-2028".