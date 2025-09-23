Abu Dhabi:Nextchem apre nuova sede per promuovere transizione energetica in MO

(Teleborsa) -ha annunciato oggi l’apertura della sua nuova sede adun passaggio fondamentale nell’espansione strategica della società in Medio Oriente.L'evento è stato presieduto dai membri del Consiglio di Amministrazione di MAIRE, insieme a senior manager di NEXTCHEM e ha visto la partecipazione del CEO di BOROUGE Group, Hazeem Al Suwaidi e altri rappresentanti di ADNOC, di Sua Eccellenza Lorenzo Fanara, Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, e di Youssef Al Nowais, partner industriale di MAIRE e azionista.“L’apertura degli uffici locali di NEXTCHEM sottolinea il nostro impegno a lungo termine negli Emirati Arabi Uniti e nell’intera regione mediorientale,” ha dichiaratoVice Presidente Medio Oriente STS. “Forti di oltre vent’anni di esperienza ingegneristica consolidata grazie a TECNIMONT, oggi portiamo il portafoglio tecnologico NEXTCHEM a supporto degli obiettivi di decarbonizzazione dei nostri clienti. I clienti cercano partner capaci di combinare una solida esperienza nella realizzazione dei progetti con soluzioni tecnologiche innovative, competitive e sostenibili dal punto di vista economico,” ha aggiunto Nafid. “La nostra sede di Abu Dhabi ci consentirà di collaborare ancora più strettamente con gli stakeholder,è presente e attiva negli Emirati Arabi Uniti fin dalla fine degli anni ’90 con la sua business unit di engineering & construction TECNIMONT, con numerosi progetti strategici eseguiti nell’area del Golfo a supporto dello sviluppo economico e sociale dell’area. TECNIMONT e NEXTCHEM sono attualmente impegnate nel progetto onshore Hail and Ghasha di ADNOC, una delle iniziative più importanti per decarbonizzare l’industria della lavorazione del gas a livello globale.Il gruppo, Qatar e Oman con altre iniziative strategiche. Con l’apertura della nuova sede, NEXTCHEM, che guida la business unit Sustainable Technology Solutions (STS) di MAIRE, rafforza la sua presenza nella regione offendo un portafoglio tecnologico all’avanguardia e soluzioni innovative a supporto della decarbonizzazione, articolate in tre linee di business: Sustainable Fertilizers & Nitrogen-Based Fuels, dedicata ai fertilizzanti azotati; Low-Carbon Energy Vectors, dedicata a prodotti chimici e carburanti a bassa impronta carbonica; Sustainable Materials and Circular Solutions, dedicata all’economia circolare.