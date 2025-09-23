Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Allunga timidamente il passo il cambio Euro / Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.
Le implicazioni di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 174,54. Possibile una discesa fino al bottom 173,91. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 175,17.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)