(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti
(BEI) finanzia con 25 milioni di euro
gli investimenti sostenibili
di Tecnocap
, operatore globale del metal packaging.
La Capogruppo, con sede a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla BEI per attuare un piano di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica
dei processi produttivi
e degli edifici industriali
, oltre che all’installazione di impianti fotovoltaici
di ultima generazione per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Gli interventi verranno realizzati prevalentemente negli stabilimenti in Italia
e, in minor parte, in Repubblica Ceca
.
Il progetto si inserisce nel quadro del Clean Industrial Deal e del piano REPowerEU, contribuendo agli obiettivi europei di sostenibilità, efficienza e indipendenza energetica. Gli investimenti previsti mirano a ridurre l’impronta ambientale della società, aumentandone al contempo l’efficienza e la competitività, grazie all'ottimizzazione energetica degli asset industriali e all’utilizzo di fonti rinnovabili, e contribuiranno inoltre alla creazione di occupazione qualificata. Una parte significativa degli investimenti sarà realizzata in aree di coesione, contribuendo allo sviluppo economico e alla transizione verde di territori meno sviluppati.
La linea di credito della BEI prevede una struttura finanziaria flessibile a lungo termine
, pensata per facilitare l’implementazione progressiva degli investimenti, in linea con il piano industriale di Tecnocap. L’operazione è stata strutturata con il supporto di Banca Finint in qualità di Arranger.