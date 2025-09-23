Milano 13:19
BEI finanzia con 25 milioni di euro gli investimenti sostenibili di Tecnocap

Finanza, Sostenibilità
(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia con 25 milioni di euro gli investimenti sostenibili di Tecnocap, operatore globale del metal packaging.

La Capogruppo, con sede a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla BEI per attuare un piano di interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e degli edifici industriali, oltre che all’installazione di impianti fotovoltaici di ultima generazione per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Gli interventi verranno realizzati prevalentemente negli stabilimenti in Italia e, in minor parte, in Repubblica Ceca.

Il progetto si inserisce nel quadro del Clean Industrial Deal e del piano REPowerEU, contribuendo agli obiettivi europei di sostenibilità, efficienza e indipendenza energetica. Gli investimenti previsti mirano a ridurre l’impronta ambientale della società, aumentandone al contempo l’efficienza e la competitività, grazie all'ottimizzazione energetica degli asset industriali e all’utilizzo di fonti rinnovabili, e contribuiranno inoltre alla creazione di occupazione qualificata. Una parte significativa degli investimenti sarà realizzata in aree di coesione, contribuendo allo sviluppo economico e alla transizione verde di territori meno sviluppati.

La linea di credito della BEI prevede una struttura finanziaria flessibile a lungo termine, pensata per facilitare l’implementazione progressiva degli investimenti, in linea con il piano industriale di Tecnocap. L’operazione è stata strutturata con il supporto di Banca Finint in qualità di Arranger.
