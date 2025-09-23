Diritto allo studio, Inpgi lancia un bando per i sussidi ai Collegi Universitari di Merito

(Teleborsa) -nell'ambito del proprio programma di welfare attivo, ha pubblicato unriconosciuti dal Ministero dell'Università e Ricerca. Il provvedimento, approvato lo scorso 16 aprile dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, mira a valorizzare il merito e a fornire un aiuto concreto per il diritto allo studio di iscritti e loro figli. Il bando prevede un sussidio annuale per il pagamento della retta fino a un massimo di 5mila euro per ogni beneficiario. La misura ha un carattere sperimentale per un quinquennio, con uno stanziamento annuo di 75mila euro e un budget complessivo di 375mila euro."Dopo la delibera dello scorso aprile, siamo orgogliosi di dare concretezza a uno strumento tangibile e in linea con le esigenze dei nostri iscritti e delle loro famiglie – dice il–. L'Italia registra ancora uno dei tassi di laureati più bassi d'Europa ed è fondamentale che anche gli enti previdenziali facciano la loro parte per sostenere il diritto allo studio. Con questo bando offriamo un aiuto concreto per i costi legati al vitto e all'alloggio per chi studia fuori sede, un'iniziativa che premia il merito e l'impegno".Possono partecipare al bando gliIl reddito complessivo medio del nucleo familiare negli ultimi tre anni non deve superare i 50mila euro. Il beneficiario, che può essere l'iscritto stesso o un suo figlio, deve avere un'età non superiore ai 26 anni alla data di scadenza del bando e aver superato la selezione per l'iscrizione in uno dei Collegi di Merito riconosciuti dal MUR.Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite PEC, all'indirizzo sistemi_informativi@inpgi.legalmail.it, a partire dalle ore 12 del primo ottobre 2025 e fino alle ore 12 del 31 dicembre 2025.La graduatoria per l'assegnazione dei sussidi daràIn seconda battuta, verrà data precedenza ai richiedenti con il reddito lordo medio familiare più basso.