ETS verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 24 milioni di euro

(Teleborsa) - ETS - Engineering and Technical Services
, società ingegneristica specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori in settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture mission critical, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con una capitalizzazione
di 24 milioni di euro (24,6 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver raccolto
4 milioni di euro in aumento di capitale (4,6 milioni con i 575 mila dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe).
Il prezzo
di collocamento è stato pari a 5 euro per azione (al limite minimo della forchetta di 5-6,25 euro individuata in precedenza). Il flottante
è al 16,67% (18,62% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).
Fondata nel 1992, ETS si rivolge al settore privato e pubblico, operando come capogruppo mandataria o mandante in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) nei grandi appalti pubblici. ETS dispone di un ampio e diversificato portafoglio di Certificati di Esecuzione Lavori per un controvalore complessivo di oltre 3,3 miliardi di euro (ottenuti a partire dal 2000), fondamentale per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. La società ha sede operativa a Villa d'Almè (BG) e conta un organico di 120 persone, di cui 59 collaboratori. Al 31 dicembre 2024, ha registrato un Valore della Produzione
pari a 15,2 milioni di euro interamente generato in Italia, in crescita del 9,6% rispetto all'esercizio precedente. L'EBITDA
si attesta a 4,4 milioni di euro ed evidenzia una marginalità
del 29%.
Il Consiglio di Amministrazione
, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, è composto da: Donato Romano (Presidente), Giambattista Parietti (Vice Presidente), Federico Parietti (Consigliere), Stefano Romano (Consigliere) e (con efficacia subordinata all'ammissione in Borsa) Mario Boselli (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza).
Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, l'azionariato
vede ETS Group all'83,33% e il mercato al 16,67% (di cui 6,25% detenuto da Indépendence AM). Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, ETS Group sarebbe al 81,38% e il mercato al 18,62% (di cui 6,10% detenuto da Indépendence AM).
L'ammissione è prevista il 24 settembre 2025, con il debutto a Piazza Affari il 26 settembre
. Banca Profilo
è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker, Ambromobiliare
è Advisor Finanziario, MIT SIM
è Specialist.