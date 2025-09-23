ETS verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 24 milioni di euro

Banca Profilo

(Teleborsa) -, società ingegneristica specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori in settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture mission critical, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi 24 milioni di euro (24,6 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell'opzione di greenshoe), dopo aver4 milioni di euro in aumento di capitale (4,6 milioni con i 575 mila dall'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe).Ildi collocamento è stato pari a 5 euro per azione (al limite minimo della forchetta di 5-6,25 euro individuata in precedenza). Ilè al 16,67% (18,62% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione di greenshoe).Fondata nel 1992, ETS si rivolge al settore privato e pubblico, operando come capogruppo mandataria o mandante in raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) nei grandi appalti pubblici. ETS dispone di un ampio e diversificato portafoglio di Certificati di Esecuzione Lavori per un controvalore complessivo di oltre 3,3 miliardi di euro (ottenuti a partire dal 2000), fondamentale per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche. La società ha sede operativa a Villa d'Almè (BG) e conta un organico di 120 persone, di cui 59 collaboratori. Al 31 dicembre 2024, ha registrato unpari a 15,2 milioni di euro interamente generato in Italia, in crescita del 9,6% rispetto all'esercizio precedente. L'si attesta a 4,4 milioni di euro ed evidenzia unadel 29%.Il, in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, è composto da: Donato Romano (Presidente), Giambattista Parietti (Vice Presidente), Federico Parietti (Consigliere), Stefano Romano (Consigliere) e (con efficacia subordinata all'ammissione in Borsa) Mario Boselli (amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza).Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, l'vede ETS Group all'83,33% e il mercato al 16,67% (di cui 6,25% detenuto da Indépendence AM). Assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, ETS Group sarebbe al 81,38% e il mercato al 18,62% (di cui 6,10% detenuto da Indépendence AM).L'ammissione è prevista il 24 settembre 2025, con ilè Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker,è Advisor Finanziario,è Specialist.