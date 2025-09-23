Eventi e scadenze del 23 settembre 2025

(Teleborsa) -
Martedì 23/09/2025 Appuntamenti
: 65° Salone Nautico internazionale di Genova
- Genova - Evento dedicato al mondo della nautica e agli appassionati del mare. Piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore (da giovedì 18/09/2025 a martedì 23/09/2025) Milano Fashion Week Women
- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2026 (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) 42ª Assemblea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO)
- Montreal - L'Assemblea si riunisce per trattare i temi fondamentali per il futuro dell'aviazione civile internazionale, in particolare sostenibilità, efficienza operativa, innovazione. L'Assemblea è il momento triennale chiave in cui gli Stati membri allineano le politiche e i regolamenti per affrontare le sfide globali dell'aviazione in termini di sicurezza, ambiente e crescita efficiente (da martedì 23/09/2025 a venerdì 03/10/2025) 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80)
- Sede ONU, New York - L'Assemblea ONU fornirà ai leader mondiali l'opportunità di presentare le loro priorità e confrontarsi sulle principali sfide globali. Il tema di quest'anno è "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Saranno presenti Capi di Stato e di governo e altri rappresentanti nazionali di alto livello. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parteciperà il 23 e il 24 settembre (da martedì 23/09/2025 a lunedì 29/09/2025) "Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025"
- Banca d'Italia aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. L'iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dedicata al futuro del pianeta, mira a promuovere il dialogo tra cittadinanza e ricerca scientifica ed è curata dall'associazione Frascati Scienza (da martedì 23/09/2025 a mercoledì 24/09/2025)
09:15 - Conferenza Rischio Paese di Coface
- Centro Congressi Cariplo, Milano - La conferenza riunirà economisti di primo piano ed esperti per analizzare le tendenze globali che definiranno i mercati nel prossimo futuro. Tra i relatori Carlo Cottarelli (Direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani - Università Cattolica), Ignazio Angeloni (economista), Giovanni Romano (Presidente e AD Q8 Quaser), Carlo Alberto Carnevale Maffè (SDA Bocconi), Alessandra Perrazzelli (Docente Politecnico di Milano e già Vice Direttrice Generale Banca d'Italia)
09:30 - URANIA Policy & Business Forum
- Villa Wolkonsky, Roma - Il Forum riunirà i massimi rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo imprenditoriale e giornalisti per delineare scenari e politiche a sostegno della crescita e della competitività del Paese. Tra gli interventi, Giampiero Zurlo, Presidente di URANIA Media, i Ministri Giuli e Zangrillo, i Vicepresidenti di Camera e Senato, i Presidenti di BPER Banca, Banca Monte dei Paschi di Siena, INVIMIT e Confagricoltura e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Fitto
10:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Punto stampa con il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, all'arrivo del primo volo con cani di grossa taglia a bordo - Aeroporto di Roma Fiumicino-Leonardo Da Vinci
11:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, all'evento "I diritti dei malati oncologici"
11:00 - Attività di Governo - Matteo Salvini
- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà alla Cerimonia di avvicendamento del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - Comando generale CC.PP. (viale dell'arte, 18), Roma
14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Cossiga
- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Presidente dell'AIAD - Federazione aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, Giuseppe Cossiga
15:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana
- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra una delegazione di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, membri della Commissione Bilancio, guidati dal rappresentante Ronald Estes
15:30 - EY - Tax Control Framework e cooperative compliance - EVENTO RINVIATO
- Palazzo Serbelloni, Milano - Evento di EY "Tax Control Framework e cooperative compliance: misure per rafforzare l'attrattività dell'Italia", dedicato al ruolo strategico della cooperative compliance nel sistema fiscale italiano. Interverranno, tra gli altri, il Viceministro Leo, Vincenzo Carbone (Direttore Agenzia delle Entrate), Stefania Boschetti (CEO di EY Italia) e Giovanni Grugni (Head of Tax di Eni)
17:00 - MIMIT - Tavolo su Yoox
- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha previsto un girotavolo per gli operatori su Yoox Borsa
: Giappone
- Borsa di Tokyo chiusa per festività Titoli di Stato
: Tesoro
- Comunicazione Medio-Lungo Aziende
: Bestbe Holding
- Assemblea: Esame e approvazione del bilancio separato e consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2024 - unica convocazione Doxee
- CDA: Relazione semestrale Edil San Felice
- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale Growens
- CDA: Relazione semestrale Lindbergh
- CDA: Relazione semestrale Omer
- CDA: Relazione semestrale Philogen
- CDA: Relazione semestrale Porto Aviation Group
- CDA: Relazione semestrale Ubaldi Costruzioni
- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati semestrali H1 2025 di Ubaldi Costruzioni, durante la quale il management presenterà i dati finanziari relativi al primo semestre 2025 e fornirà un aggiornamento sulle principali performance e prospettive future - h 11.00 Valtecne
- CDA: Relazione semestrale Zest
- CDA: Relazione semestrale(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))